Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in Kellerräume, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Wochenende 14./15. März wurden mehrere Kellereinbrüche im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt gemeldet.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 01.03.2026 und Sonntag, 15.03.2026 brachen Unbekannte mehrere Kellerabteile in zwei Mehrfamilienanwesen in der Mittelstraße sowie in einem Mehrfamilienhaus im Ulmenweg auf. Dabei ließen die Eindringlinge unter anderem einen E-Scooter mitgehen. Was darüber hinaus entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Im gleichen Zeitraum wurde auch im Stadtteil Waldhof in der Oppauer Straße sowie im Stadtteil Schwetzingerstadt in der Rheinhäuser Straße in Kellerräume eingebrochen. Auch hier ist noch unklar, was entwendet wurde. Inwiefern ein Zusammenhang der einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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