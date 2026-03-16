Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Fahrraddiebe werden rabiat, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagabend wurden im Stadtteil Seckenheim mehrere unbekannte Fahrraddiebe rabiat.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18 Uhr eine Gruppe von fünf Männern, die in der S-Bahn der Linie 2 von Heidelberg nach Mannheim die hochwertigen Fahrräder, die eine Gruppe Jugendlicher in der Bahn mitnahmen, zunächst begutachteten und schließlich fotografierten. Als die Unbekannten an der Haltestelle Mannheim-Hochstätt die Bahn verließen, nahmen sie eines der Räder mit. Der Zeuge rief den Jugendlichen zu, dass gerade eines ihrer Räder gestohlen wurde und verließ ebenfalls die Bahn. Den Jugendlichen gelang es nicht mehr, die Bahn noch zu verlassen und fuhren weiter zum Hauptbahnhof.

Der Zeuge folgten den unbekannten Dieben und stellte sie in der Hochstättstraße zur Rede. In der Folge sprühte einer der Täter dem Verfolger unvermittelt mit Reizstoff ins Gesicht. Dieser erlitt dabei Verletzungen in Form von Augenreizungen. Er wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch betreut.

Die Männer werden als 20 bis 30 Jahre alt mit südosteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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