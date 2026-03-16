Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer wird bei Wildunfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend verletzte sich ein 36-jähriger Radfahrer im Gaiberger Weg bei einem Wildunfall schwer. Der Mann war gegen 20:45 Uhr mit seinem Rad unterwegs, als ein unbekanntes Wildtier in das Fahrrad rannte. Durch die Kollision stürzte der 36-Jährige zu Boden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er sich durch den Sturz auf den Kopf nicht mehr an den Unfall erinnern konnte, ist derzeit noch unklar, um welches Wildtier es sich handelte. Am Fahrrad konnten Fellreste sichergestellt werden. Auch das Fahrrad wurde stark beschädigt. Hieran entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Weitere Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte dauern an.

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