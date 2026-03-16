Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Abgebranntes Essen führt zu Polizei- und Feuerwehreinsatz

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen alarmierten Bewohner eines Anwesens in der Langstraße Polizei und Feuerwehr, da sie im Haus Brandgeruch bemerkten und einen Rauchmelder hörten.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen und der Feuerwehr gegen 2.20 Uhr konnte in dem Mehrfamilienhaus in der Langstraße der Geruch von angebranntem Essen wahrgenommen werden. Zudem hatte in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst und war deutlich zu hören. Vorsorglich wurden die Bewohner des Hauses aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoß, von der der Brandgeruch ausging, konnte in der Küche angebranntes Essen im eingeschalteten Backofen aufgefunden werden. Es war lediglich zu Rauchentwicklung gekommen, ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Im Schlafzimmer konnten eine männliche und eine weibliche Person angetroffen werden, die trotz ausgelöstem Feuermelder schliefen. Nach eingehender Untersuchung durch Rettungskräfte waren diese unverletzt geblieben. Auch weitere Bewohner waren nicht zu Schaden gekommen. Nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren

Bei der Durchsicht der Wohnung wurde auf einem Tisch im Wohnzimmer rund 7,5 Gramm Amphetamin sowie eine nicht bekannte Menge Cannabis als Zufallsfund festgestellt werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Wohnungsinhaberin sieht nun einer Anzeige wegen Drogenbesitzes entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell