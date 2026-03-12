PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in 18317 Saal

Barth (ots)

Am 11.03.2026 gegen 21:05 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass in der Hofstraße in 18317 Saal eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus brennen soll. Der Zeuge war durch die Wohnungsinhaber, welche sich gegenwärtig im Urlaub im Ausland befinden, darüber informiert worden, dass die Luftwerte in der Wohnung gefährlich sein könnten. Dieses wurde ihnen von mehreren technischen Geräten in der Wohnung auf ihren Handys angezeigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurde ein Brand in der Wohnung festgestellt. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Saal, Hermannshof, Ribnitz-Damgarten und Lüdershagen mit den Löscharbeiten. Sie konnten das Feuer sehr schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf die anderen Wohnungen verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,-EUR. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt. Die Ursache des Brandes ist zur Zeit unbekannt. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei am 12.03.2026 durch einen Brandursachenermittler.

