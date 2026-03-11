Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Unfall nahe des Rings

Neubrandenburg (ots)

In der Werderstraße nahe des Friedrich-Engels-Rings ist es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen. Der Einsatz mit entsprechenden Kräften vor Ort läuft derzeit.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei soll der 86-jährige Autofahrer beim Abbiegen in die Werderstraße einen Radfahrer übersehen haben. Der Radfahrer wurde vom Auto erfasst. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Autofahrer nicht sofort zum Stehen, sondern schob den Radfahrer mehrere Meter bis gegen eine Hauswand.

Der Radfahrer wurde eingeklemmt und kommt mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Weitere Details können aufgrund des laufenden Einsatzes aktuell nicht bekanntgegeben werden.

Im Bereich des Unfalls wird es mutmaßlich bis in den Abend zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Der Autofahrer ist Deutscher.

