Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann soll mit Gewehr geschossen haben und löst mehrstündigen Einsatz aus

Warbende (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:25 Uhr hat ein 42-jähriger Deutscher einen mehrstündigen Polizeieinsatz im Bereich Warbende (Revierbereich Neustrelitz) ausgelöst.

Zunächst hatte jemand aus dem Ort gemeldet, dass dort ein Mann mutmaßlich mit einem Luftgewehr auf ein Fenster eines Hauses sowie auf ein Auto geschossen haben soll.

Sofort kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Vor Ort wurde die Lage geprüft. Zunächst konnte weder der Beschuldigte noch eine Waffe am Tatort oder in Tatortnähe gefunden werden.

Mit Unterstützung aus mehreren weiteren Revieren wurde bis in die Abendstunden nach dem Mann gesucht. Gegen 19:30 Uhr gab es durch einen Zeugen einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Mannes. Kurz danach konnte er durch Polizeikräfte in Warbende festgenommen werden.

Beim Versuch, den Mann in den Streifenwagen zu bekommen, leistete er so erheblichen Widerstand, dass zwei Polizeibeamte leichtverletzt wurden. Sie blieben zunächst weiter dienstfähig.

Der Tatverdächtige soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, war aber nach Einschätzung eines Arztes tauglich, ins Gewahrsam im Revier zu kommen. Kurz nach Festnahme hat der 42-Jährigen bei einem Atemalkoholtest 1,96 Promille gepustet.

Was genau gestern Nachmittag im Ort passiert ist und somit den Polizeieinsatz ausgelöst hat sowie Fragen zum möglichen Motiv des Beschuldigten müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Der Mann wurde nach den Maßnahmen am Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Nach der mutmaßlichen Tatwaffe wird weiter gesucht.

Der Beschuldigte ist Deutscher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell