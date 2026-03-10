PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlicher Zugmaschine und einem Krankentransportwagen auf der L22 bei Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 10.03.2026, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der L22, zwischen 
Ribnitz-Damgarten und Ahrenshagen, ein Verkehrsunfall zwischen einer 
landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger und einem 
Krankentransportwagen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 61-jährige Fahrzeugführer 
der landwirtschaftlichen Zugmaschine die L22 aus Behrenshagen kommend
in Richtung Daskow überqueren und übersah den vorfahrtberechtigten 
Krankentransportwagen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 
64-jährige Fahrer des Krankentransportwagens wurde bei dem Unfall 
leicht verletzt. Im Krankentransportwagen befand sich zum 
Unfallzeitpunkt kein Patient. Der KTW war nicht mehr fahrbereit und 
musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.
Während der Unfallaufnahme und Bergung des Krankentransportwagens 
musste die L22 teilweise halbseitig gesperrt werden.

