Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlicher Zugmaschine und einem Krankentransportwagen auf der L22 bei Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 10.03.2026, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der L22, zwischen Ribnitz-Damgarten und Ahrenshagen, ein Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger und einem Krankentransportwagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 61-jährige Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Zugmaschine die L22 aus Behrenshagen kommend in Richtung Daskow überqueren und übersah den vorfahrtberechtigten Krankentransportwagen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 64-jährige Fahrer des Krankentransportwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Krankentransportwagen befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Patient. Der KTW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Krankentransportwagens musste die L22 teilweise halbseitig gesperrt werden.

