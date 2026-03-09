PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Peenemünde (LK Vorpommern-Greisfwald)

PR Wolgast (ots)

Am 09.03.2026, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der L264, kurz vor
der Ortschaft Peenemünde, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 37-jährige deutsche Fahrerin 
eines PKW Toyota die L264 aus Richtung Peenemünde kommend in Richtung
Karlshagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem 
Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der 
weiteren Folge mit einem Verkehrsschild, sowie einem Baum.
Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht 
lebensbedrohlich verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung ins 
Klinikum Greifswald verbracht. 
Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich 
auf 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L264 für ca. 
eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

