Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Peenemünde (LK Vorpommern-Greisfwald)

PR Wolgast (ots)

Am 09.03.2026, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der L264, kurz vor der Ortschaft Peenemünde, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 37-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Toyota die L264 aus Richtung Peenemünde kommend in Richtung Karlshagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Verkehrsschild, sowie einem Baum. Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Greifswald verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L264 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

