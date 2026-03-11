Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der Autobahn 20

BAB 20/AS Tribsees (ots)

Am heutigen Mittwoch (11. März 2026) kam es auf der Bundesautobahn 20 gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen verunfallte ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Tribsees in Fahrtrichtung Lübeck. In dem Fahrzeug befand sich nach derzeitigen Informationen eine Person.

Die verletzte Person wird aktuell durch Rettungskräfte versorgt. Zur medizinischen Versorgung ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ist die Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck im genannten Abschnitt derzeit voll gesperrt.

Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Gesundheitszustand der beteiligten Person liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell