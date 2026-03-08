Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (217) Zigarettenautomat durch Unbekannte gesprengt - Zeugenaufruf

Dietenhofen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.03.2026) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Andorf (Lkrs. Ansbach). Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 06:00 Uhr bemerkte eine Zeugin in Andorf bei Dietenhofen einen aufgesprengten Zigarettenautomaten an einem Gasthaus und verständigte daraufhin die Einsatzzentrale der Polizei. Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Heilsbronn ergaben, dass sich die Tat vermutlich gegen 04:00 Uhr ereignet hatte.

Zur Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die zuständige Ansbacher Kriminalpolizei hat vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt und die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

