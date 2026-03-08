PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (217) Zigarettenautomat durch Unbekannte gesprengt - Zeugenaufruf

Dietenhofen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.03.2026) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Andorf (Lkrs. Ansbach). Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 06:00 Uhr bemerkte eine Zeugin in Andorf bei Dietenhofen einen aufgesprengten Zigarettenautomaten an einem Gasthaus und verständigte daraufhin die Einsatzzentrale der Polizei. Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Heilsbronn ergaben, dass sich die Tat vermutlich gegen 04:00 Uhr ereignet hatte.

Zur Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die zuständige Ansbacher Kriminalpolizei hat vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt und die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

