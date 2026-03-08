Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (214) Brand auf Balkon - Eine Person verletzt
Fürth (ots)
Samstagnacht (07.03.2026) kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Fürth. Eine Person erlitt dabei Verletzungen.
Gegen 22:55 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Poppenreuther Straße in Fürth ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Fürth stellten kurze Zeit später Flammen und eine entsprechende Rauchentwicklung auf einem Balkon im vierten Obergeschoss fest. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen.
Der 39-jährige Wohnungsinhaber erlitt im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.
Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.
Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Grill auf dem Balkon in Brand. Die Polizeiinspektion Fürth hat die ersten Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.
