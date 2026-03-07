Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (213) Tödlicher Verkehrsunfall in Hilpoltstein
Hilpoltstein (ots)
Am Samstagmittag (07.03.2026) ereignete sich auf der Allersberger Straße in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 24-jährige Motorradfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.
Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 12:50 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Audi von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Allersberger Straße ein. Hierbei übersah er offenbar eine stadtauswärts fahrende Motorradfahrerin.
Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt die 24-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.
Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein nehmen den Unfall derzeit vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache werden die Beamten hierbei von einem Gutachter unterstützt. Die Allersberger Straße ist für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen vollständig gesperrt (Stand: 14:55 Uhr).
Erstellt durch: Michael Sebald
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell