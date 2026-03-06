PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (211) Verkehrsunfall bei Heßdorf - Eine Person schwer verletzt

Heßdorf (ots)

Am Freitagmittag (06.03.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2259 bei Röhrach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 66-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Staatsstraße ist derzeit teilweise gesperrt.

Gegen 11:50 Uhr befuhr der 66-Jährige mit seinem Ford Kuga die Staatsstraße 2259 von Röttenbach in Richtung Dechsendorf. Auf Höhe der Ortschaft Röhrach fuhr er nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen vor ihm fahrenden weißen Pkw auf, der mit einem 44-jährigen Mann sowie einer 42-jährigen Beifahrerin besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn und beschädigten hierbei eine angrenzende Bushaltestelle.

Bei dem Verkehrsunfall erlitten alle drei Personen Verletzungen. Die Insassen des weißen Pkw zogen sich leichte Verletzungen zu, während der 66-Jährige schwer verletzt wurde. Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Herzogenaurach nehmen das Unfallgeschehen derzeit vor Ort auf. Die Polizisten binden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Gutachter in die Ermittlungen ein.

Die Staatsstraße 2259 wird unterdessen durch die Feuerwehr einseitig in Fahrtrichtung Dechsendorf gesperrt (Stand: 14:35 Uhr).

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

