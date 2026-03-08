PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (215) Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Samstagmittag (07.03.2026) brachten bislang Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Langwasser mehrere Graffiti an einem abgestellten U-Bahnwaggon an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 13:00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter einen in einer Abstellanlage in der Kafkastraße abgestellten U-Bahnwaggon mit mehreren großflächigen Graffiti. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 0 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 00:08

    POL-MFR: (214) Brand auf Balkon - Eine Person verletzt

    Fürth (ots) - Samstagnacht (07.03.2026) kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Fürth. Eine Person erlitt dabei Verletzungen. Gegen 22:55 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Poppenreuther Straße in Fürth ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Fürth stellten kurze Zeit später Flammen und eine ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 14:57

    POL-MFR: (213) Tödlicher Verkehrsunfall in Hilpoltstein

    Hilpoltstein (ots) - Am Samstagmittag (07.03.2026) ereignete sich auf der Allersberger Straße in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 24-jährige Motorradfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 12:50 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Audi von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Allersberger Straße ein. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 20:21

    POL-MFR: (212) Verkehrsunfall auf der A6 bei Lichtenau - Pkw-Fahrer schwer verletzt

    Lichtenau (ots) - Am Freitagabend (06.03.2026) ereignete sich auf der A6 bei Lichtenau (Lkrs. Ansbach) in Fahrtrichtung Nürnberg ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die Autobahn musste zeitweise in Fahrtrichtung Nürnberg vollständig gesperrt werden. Gegen 17:45 Uhr befuhr der 19-jährige Deutsche mit seinem Pkw die A6 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren