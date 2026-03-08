Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (215) Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf
Nürnberg (ots)
Am Samstagmittag (07.03.2026) brachten bislang Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Langwasser mehrere Graffiti an einem abgestellten U-Bahnwaggon an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Gegen 13:00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter einen in einer Abstellanlage in der Kafkastraße abgestellten U-Bahnwaggon mit mehreren großflächigen Graffiti. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor.
Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro.
Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 0 zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald
