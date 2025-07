Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versammlung auf Fahrrädern - Information für Bürgerinnen und Bürger

Bild-Infos

Download

Augsburg (ots)

Augsburg - Am kommenden Samstag (19.07.2025) rechnet die Polizei aufgrund einer Versammlung in Augsburg mit Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Versammlungsteilnehmer werden mit Fahrrädern unterwegs sein.

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlung zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Die Polizei wird hierzu mit einer entsprechenden Zahl an Einsatzkräften präsent sein. Dabei wird es auch zu Verkehrssperrungen kommen, welche zu temporären Verkehrsbehinderungen führen können.

Ab 18.00 Uhr - 01.00 Uhr ist der Bereich Prinzregentenstraße, Prinzregentenplatz und Holbeinstraße für den Fahrverkehr komplett gesperrt.

Ab 20.30 Uhr bis etwa 00.00 Uhr ist der Bereich

Prinzregentenplatz - Prinzregentenstraße - Viktoriastraße - Frölichstraße - Sieglindenstraße - Schlettererstraße - Rosenaustraße - Holzbachstraße - Perzheimstraße - Stadionstraße - Gabelsbergerstraße - B 17 - Familie-Einstein-Straße - Ulmer Straße - Landvogtstraße - Sommestraße - Bgm.-Ackermann-Straße - Rosenaustraße - Schlettererstraße - Sieglindenstraße - Frölichstraße - Viktoriastraße - Prinzregentenstraße - Prinzregentenplatz

für den Fahrverkehr komplett gesperrt.

Auch bei den Straßenbahnlinien und Buslinien wird es in den genannten Bereichen zu Verzögerungen kommen. Beachten Sie bitte die Anzeigetafeln.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese Einschränkungen dementsprechend zu berücksichtigen und einzuplanen. Die Polizei empfiehlt folgende Umleitungsstrecken:

Überregionaler Verkehr der B17:

- Ausleitungen erfolgen an der AS Gabelsbergerstraße in FR Norden und an der AS Bgm.-Ackermann-Straße in FR Süden; eine Umleitung über Stadtbergen und Leitershofen ist ausgeschildert.

Stadtmitte:

- Von der Stadtmitte in Richtung Westen (Uniklinik) über die Ulmer Straße, Kobelweg und Holzweg - Von der Stadtmitte in Richtung Norden (BAB) über die Donauwörther Straße - Von der Stadtmitte in Richtung Süden über die Haunstetter Straße

Aus Pfersee / Kriegshaber:

- Von Pfersee in Richtung Süden über die Leitershofer Straße - Von Pfersee in Richtung Westen über Stadtbergen - Bismarckstraße - Von Pfersee in Richtung Norden über die Hessenbachstraße, Schißlerstraße

Altstadtbereich / zentrale Innenstadt:

- Ausfahrt über Klinkerberg, Hermanstraße, Gögginger Straße, Eichleitnerstraße, B17

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell