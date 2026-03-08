PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (216) Körperliche Auseinandersetzung in einer Pension - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 18:20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Gibitzenhofstraße ein. Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen vor Ort in einem Zimmer einer dortigen Pension auf einen verletzten 29-jährigen Mann (italienisch). In unmittelbarer Nähe nahmen die Einsatzkräfte einen tatverdächtigen Mitbewohner vorläufig fest. Hierbei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann (eritreisch).

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer in Streit. Im weiteren Verlauf griff der 27-Jährige den 29-Jährigen an. Der Geschädigte erlitt hierbei Schnittverletzungen. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

