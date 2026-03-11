PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn 20

BAB 20/AS Tribsees (ots)

Am heutigen Mittwoch (11. März 2026) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 20. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6233269.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 56-jähriger polnischer Fahrer eines Pkw BMW die Bundesautobahn 20 zwischen dem Parkplatz Trebeltal Nord und der Anschlussstelle Tribsees in Fahrtrichtung Lübeck, als dieser aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Stehen kam.

Der Mann erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

