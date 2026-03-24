Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung durch Brandlegung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

A 81 / Adelsheim: Neuer Mercedes gleich Schrott

Die Freude über seinen neuen Mercedes S400D währte für einen 36-Jährigen am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 nicht lange. Auf der Fahrt von Osterburken in Richtung Möckmühl geriet der Wagen gegen 15 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen auf gerader Strecke nach links in die Mittelschutzplanke. Hierbei wurden zunächst drei Elemente beschädigt. Das Fahrzeug geriet ins Schlingern und touchierte nach einigen Metern erneut die Mittelschutzplanke bevor es nach rechts abgewiesen wurde und in die rechtsseitige Fahrbahnbegrenzung einschlug und über die dortige Grünfläche schleuderte. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt, Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Die Beschädigungen am Mercedes werden auf 40.000 Euro geschätzt.

Mudau: Holzbank auf Schulgelände zerstört

Die hölzerne Sitzfläche einer Sitzgruppe auf dem Schulhof in der Franz-Bingler-Straße in Mudau, wurde über das vergangene Wochenende durch Brandlegung beschädigt. Der Vorfall wurde am Montag durch den Schulleiter beim Polizeirevier in Buchen angezeigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Trotz erster Ermittlungsansätze bittet das Polizeirevier Buchen Zeugen, die am vergangenen Wochenende im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Revier zu melden.

Mosbach: Verbotene Einfahrt missachtet und mit Bus kollidiert

Weil eine 70-Jährige im Mosbacher Hammerweg das Verkehrszeichen 250 (Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art) missachtetet, kollidierte ihr Skoda am Montagnachmittag mit einem anfahrenden Bus. Die Frau fuhr gegen 12.12 Uhr auf dem Hammerweg von der Herrenwiesenstraße herkommend in Fahrtrichtung "Am Henschelberg" und missachtete an der Haltestelle Gymnasium das Durchfahrtsverbot. Zeitgleich fuhr der dort stehende Bus los. Dessen 59-jähriger Fahrer erkannte die Situation und konnte bis zum Stillstand abbremsen. Nicht jedoch die 70-Jährige, deren Skoda frontal mit dem Bus kollidierte. Durch die Vollbremsung des Busfahrers stürzte eine 39-Jährige im Bus und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

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