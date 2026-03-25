Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Gewinnabschöpfung, Unfallflucht, verlorener Anhänger und Beleidigung beim Abschleppvorgang

Main-Tauber-Kreis (ots)

A 81 / Grünsfeld: Zu viele Pkw auf Transporter - hohe Strafe für Chef

Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrollierten am Dienstagnachmittag einen mit Pkws beladenen Transporter an der Tank- und Rastanlage ob der Tauber Ost. Das spanische Gespann mit Anhänger war gegen 16:30 Uhr auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg unterwegs und hatte neun Neuwagen geladen (siehe Foto). Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass die zulässige Länge des Transports überschritten war. Hintergrund dieses Verstoßes war, dass durch die Transportfirma ein Fahrzeug mehr disponiert wurde, um einen weiteren Transporter und Fahrer einzusparen. Aufgrund des durch den Verstoß verschafften Vermögensvorteil wurde ein Gewinnabschöpfungsverfahren gegen den verantwortlichen Firmeninhaber eingeleitet. Die Höhe beträgt rund 5.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde kein Verfahren eingeleitet.

Tauberbischofsheim: Totalschaden an Jaguar - Verursacher flüchtet

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch einen Unfall auf der Bundesstraße 27 verursachte. Ein 20-Jähriger war gegen 0:30 Uhr mit seinem Jaguar von Tauberbischofsheim in Richtung Königheim unterwegs. Bereits aus einiger Entfernung sah er einen entgegenkommenden Pkw, der mehrfach Schlangenlinien fuhr. Als sich dieser nur noch wenige Meter vor dem Jaguar befand, nahm er die halbe Spur des 20-Jährigen ein, weshalb dieser nach links ausweichen musste. Dadurch kam er in den Grünstreifen, beschädigte zwei Leitpfosten und das Flurstück und kam nach einigen Metern wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Jaguar entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Tauberbischofsheim. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Pkw-Lenker geben können, sein Fahrverhalten im Bereich der Unfallstelle oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Anhänger verloren - Person verletzt

Samt Anhängerkupplung löste sich am Dienstagvormittag ein Anhänger von einem Pkw beim Tauberbischofsheim. Der 72-jährige Fahrer eines Audi Q5 war gegen 8:45 Uhr zusammen mit seiner 60-jährigen Beifahrerin auf der Kreisstraße 2880 von Hochhausen in Richtung Gamburg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Volvo in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor einer scharfen Kurve löste sich der am Volvo angebrachte Anhänger samt Anhängerkupplung vom Pkw und rollte in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem Audi. Der 72-jährige Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Am Q5 und am Anhänger entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Da der Audi nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Während dieser Maßnahme war die Fahrbahn kurzzeitig blockiert. Ein BMW-Fahrer wollte dies nicht akzeptieren und fuhr an fünf bereits wartenden Fahrzeugen vorbei und hielt in unmittelbarer Nähe des verunfallten Audis an, da ein Durchkommen nicht möglich war. Nach einigen Minuten kam eine am Abschleppvorgang beteiligte 46-Jährige zum BMW und bat den Fahrer etwas zurückzufahren, damit eine Beschädigung seines Fahrzeugs beim Aufladevorgang vermieden werden könne. Daraufhin reagierte der Fahrer sehr aufgebracht und beleidigte die 46-Jähige mehrmals. Er wird nun wegen Beleidigung zur Anzeige gebracht.

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