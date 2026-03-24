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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Einbruch gesucht und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in eine Autowerkstatt am Wochenende in Öhringen sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte öffneten zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 7:30 Uhr am Montagmorgen gewaltsam eine Werkstatttür des Gebäudes in der Siemensstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Siemensstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Fahrradfahrer beschädigt Pkw

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem unbekannten Fahrradfahrer machen können, der in den vergangenen Tagen einen Pkw in Künzelsau beschädigte. Der Mercedes stand zwischen 18 Uhr am vergangenen Donnerstag und 10 Uhr am Montagmorgen am Fahrbahnrand der Taläckerallee auf Höhe der Hausnummer 47. In diesem Zeitraum radelte eine bislang unbekannte Person an dem Wagen vorbei und blieb daran hängen. Dabei entstanden am Mercedes Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro. Da der Unbekannte den Zusammenstoß weder der Polizei noch dem Besitzer des Autos meldete, sondern einfach davonfuhr, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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