Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.03.2026 - 15.03.2026 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am 13.03.26 in den späten Nachmittagsstunden drangen unbekannte Täter über die Gebäuderückseite durch Einschlagen der Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Erlengrund in Lüneburg ein. Hier wurde jeder Raum durchsucht und vermutlich Schmuck entwendet.

In der Robert-Brendel-Straße wurde ebenfalls in den Nachmittags-/Abendstunden in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das Haus wurde durchsucht und es wurde Diebesgut erlangt.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Täter

Am 14.03.26 gegen 04:50 Uhr wurde das Opfer im Pulverweg durch mehrere unbekannte Täter angegriffen und zu Boden gebracht und in der Folge mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Eine Tatortbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung der Täter.

Lüneburg - Versuchte Einbrüche in Geschäfte

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 13. auf den 14.03.26 in ein Geschäft in der Straße Bei der Keulahütte einzubrechen. Hier wurde mittels eines Pflastersteins die verglaste Eingangstür des Einrichtungsgeschäfts eingeworfen. Das Glas wurde dadurch beschädigt, ein Eindringen in das Gebäude fand jedoch nicht statt.

Weiter wurde in derselben Nacht versucht in ein Lebensmittelgeschäft in der Oberen Schrangenstraße einzubrechen. Die Täter ließen aus unbekannten Gründen von der Tat ab, sodass lediglich Sachschaden an der Tür entstand.

Lüneburg - Störenfried in Gemeinschaftsunterkunft

Über das Wochenende beschäftigte der männliche Störenfried den Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft und die Polizei. Da er sich immer wieder aggressiv verhielt und einem temporären Hausverbot für die Unterkunft nicht nachkam, erhielt er einen polizeilichen Platzverweis. Auch diesen missachtete er, was in der Folge dazu führte, dass er zur Durchsetzung des Platzverweises eine Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste. Seinen Unmut darüber äußerte er in beleidigenden Kommentaren, wodurch weitere Strafanzeigen wegen Beleidigung dazukamen.

Lüneburg - Brand eines Pkw

Aus derzeit ungeklärter Ursache brach in der Nacht zu Sonntag ein Brand im Motorraum des am Fahrbahnrand geparkten PKW aus, welcher im Ortsteil Kaltenmoor geparkt war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg / Amelinghausen - Einbrüche in Lebensmittelmärkte

Am Wochenende versuchten unbekannte Täter in zwei Lebensmittelmärkte in Stadt und Landkreis Lüneburg einzudringen. An beiden Märkten entstanden Sachschäden.

Hinweise zu allen oben genannten Sachverhalten nimmt die Polizei unter 04131 - 607 2215 entgegen.

Brietlingen - Einbruch in Baucontainer

Zwischen dem 13. und 14.03.26 brachen unbekannte Täter die Tür eines Baucontainers auf. Hieraus wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Reppenstedt - Randale vor einer Bäckerei

Am Samstag in den Morgenstunden verhielt sich ein Gast in einer Bäckerei unflätig. Er wurde daraufhin gebeten die Bäckerei zu verlassen. Vor dem Geschäft äußerte er seinen Unmut darüber in Form von Sachbeschädigungen an einem Blumenkübel, einem Mülleimer und einem Aufsteller. Der Unruhestifter wurde im Nahbereich durch die Polizei angetroffen.

Uelzen

Suderburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 13.03.2026, ist es in den Vormittagsstunden im Bereich Suderburg zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Dabei hat die bisher noch unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe eingeschlagen und hat sich unerkannt Zutritt zum Wohnhaus verschaffen können. Im Zuge dessen wurde Diebesgut entwendet.

Uelzen - Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

In der Nacht zum 14.03.2026 konnte gegen 02:30 Uhr im Stadtgebiet Uelzen eine 41-jährige Frau kontrolliert werden, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt werden. Bei der Verkehrsteilnehmerin erfolgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Uelzen - Brand eines Altkleidercontainers

Am Samstag, den 14.03.2026 konnte in Uelzen in den späten Abendstunden ein in Brand stehender Altkleidercontainer festgestellt werden. Augenscheinlich wurden der Container sowie daneben liegende Kleidung mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Polizei vor Ort gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten wurden durch die örtliche Feuerwehr übernommen.

Uelzen - berauscht und ohne Führerschein gegen Verkehrsschild und Bushaltestelle gefahren

Am Sonntag, den 15.03.2026, kam es gegen 00:45 Uhr im Uelzener Innenstadtbereich zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst mit einem Verkehrsschild und im weiteren Verlauf mit dem Wartehaus einer Bushaltestelle. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Fahrten unter Cannabiseinfluss

Bereits am Freitagvormittag konnten im Rahmen zweier Verkehrskontrollen jeweils männliche Personen im Alter von 24 und 47 Jahren als Fahrzeugführer eines Pkw und eines E-Scooters unter dem Einfluss von Cannabis festgestellt werden. Nach entsprechend durchgeführten Blutprobenentnahmen erwartet beide Personen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ranzau - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagnachmittag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2 zwischen Ranzau und Pannecke als ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis beabsichtigte mit seinem Pkw die Kreisstraße von einem Feldweg aus zu überqueren. Hierbei übersah er die von rechts mit ihrem Pkw kommende 57-jährige Hamburgerin, welche eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Nach dem Zusammenstoß kam sie von der Fahrbahn ab und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg - Fahren mit falschen Kennzeichen und Flucht vor der Polizei

Am Samstagvormittag beabsichtigte eine Streife der Polizei einen jugendlichen Simson Fahrer aus dem Westkreis zu kontrollieren. Dieser versuchte sich durch riskante Fahrmanöver und höchstmögliche Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle zu entziehen, konnte jedoch wenig später durch Beamte gestellt werden. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

Lüchow - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am späten Samstagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 20-jähriger Lüchower ohne erforderliche Fahrerlaubnis erwischt. Die Person erwartet nun ein Strafverfahren.

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