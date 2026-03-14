Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall auf Bundesstraße 209 ++ PKW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum ++ Fahrer verstirbt am Unfallort ++ Straßensperrung für Bergungsarbeiten ++

Lüneburg (ots)

Rehlingen

Am 14.03.2026 gegen 08:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 209 zwischen Rehrhof und der Landkreisgrenze zum Heidekreis ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 54 Jahre alter Mann verstarb. Dieser war zuvor mit einem PKW die Bundesstraße aus Fahrtrichtung Heidekreis kommend entlanggefahren und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kollidierte der Alfa Romeo mit einem Baum. Der 54 Jahre alte Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße an der Unfallstelle über mehrere Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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