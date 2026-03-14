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Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Gasflasche explodiert in Einfamilienhaus ++ 24 Jahre alter Mann erleidet schwere Verletzungen ++ Starke Beschädigungen an dem Wohnhaus ++ THW sichert Gebäude ++

Lüneburg (ots)

Lüder

Am 13.03.2026 gegen 15:50 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Röhrser Straße in Lüder (Landkreis Uelzen) zu einer Explosion. Dabei erlitt der 24 Jahre alte Hauseigentümer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen war eine Gasflasche ursächlich für die Explosion. Dadurch wurde auch das Wohnhaus stark beschädigt. Aufgrund der Einsturzgefahr sicherte das THW das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Michel Koenemann
Telefon: 04131 - 607 2114 o. Mobil 01520 934 8988
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

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