Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Gasflasche explodiert in Einfamilienhaus ++ 24 Jahre alter Mann erleidet schwere Verletzungen ++ Starke Beschädigungen an dem Wohnhaus ++ THW sichert Gebäude ++
Lüneburg (ots)
Lüder
Am 13.03.2026 gegen 15:50 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Röhrser Straße in Lüder (Landkreis Uelzen) zu einer Explosion. Dabei erlitt der 24 Jahre alte Hauseigentümer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen war eine Gasflasche ursächlich für die Explosion. Dadurch wurde auch das Wohnhaus stark beschädigt. Aufgrund der Einsturzgefahr sicherte das THW das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.
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