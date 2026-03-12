Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei kontrolliert Durchfahrtverbot - nur wenige Verstöße! ++ mehrfach auffällig - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam ++ ... die Polizei kontrolliert den Verkehr - RoadPol-Kontrollen ...

Lüneburg (ots)

Presse - 12.03.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - mehrfach auffällig - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste die Polizei einen 39 Jahre alten Lüneburger in Gewahrsam nehmen. Der Mann war in den Morgenstunden mehrfach beim Klauen u.a. in Geschäften in der Willy-Brandt-Straße sowie in der Grapengießerstraße aufgefallen. Dabei hatte es der Lüneburger um 08:30 und 10:00 Uhr auf Alkohol und kosmetische Artikel abgesehen. Als er in der Folge durch Zeugen angesprochen wurde, wurde der 39-Jährige aggressiv. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

Lüneburg, OT. Kaltenmoor - aggressiv - Mann erleidet Kopfplatzwunde - Unbekannter flüchtet

Eine Kopfplatzwunde erlitt ein 65-Jähriger in den Mittagsstunden des 11.03.26 im Umfeld eines Optikergeschäfts in der St.-Stephanus-Passage. Ein psychisch auffälliger Mann hatte gegen 13:40 Uhr mehrfach gegen das Werbeschilds des Optikers getreten, so dass der 65-Jährigen den Mann ansprach. Daraufhin schlug dieser den Kopf des 65-Jährigen gegen einen Türrahmen. Der Aggressor ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Hohnstorf - gedroht und beleidigt - Polizei nimmt 46-Jährigen in Gewahrsam

Für Unruhe sorgte ein 46 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft in Hohnstorf in den Abendstunden des 11.03.26. Nachdem der Mann gegen 20:30 Uhr in seinem Zimmer randaliert hatte, mehrere Personen beleidigt und bedroht hatte, mussten alarmierte Polizei, nach mehrmaliger Aufforderung sich zu beruhigen, den Aggressor zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Auch dabei bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Melbeck - Autoradio mit Soundsystem aus Pkw gestohlen

Aus einem auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 4 abgestellten Pkw VW Touran stahlen Unbekannte im Verlauf des 11.03.26 ein Autoradio mit Soundsystem. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen Pkw - 10.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 12.03.26 in der Königsberger Straße. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf war gegen 07:30 Uhr aus der Liegnitzer Straße nach rechts in die Königsberger Straße eingebogen und missachtet dort den Vorrang eines Pkw BMW einer 47-Jährigen. Durch die Kollision touchierte der BMW auch einen geparkten Pkw Seat, so dass ein Sachschaden von gut 10.000 Euro entstand. Der 18-Jährige erlitt parallel leichte Verletzungen.

Westergellersen - Polizei kontrolliert Durchfahrtverbot - nur wenige Verstöße!

Das aufgrund einer Baustelle notwendige Durchfahrtverbot im Bereich Westergellersen kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 11.03.26 zur Hauptverkehrszeit sowie den Mittagsstunden. Dabei stoppten die Beamten mehr als 180 Fahrzeuge; lediglich bei sieben wurden entsprechende Verstöße gegen das Durchfahrtverbot festgestellt und geahndet. Alle anderen Fahrzeugführer fuhren berechtigt durch den Bereich.

Lüneburg/Melbeck - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr - RoadPol-Kontrollen - mehrere Verstöße

Ihre Verkehrsüberwachung im Rahmen der sog. RoadPol-Kontrollen mit Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr setzte die Polizei auch im Verlauf des 11.03.26 fort. Im Rahmen der mobilen Kontrollen im Lüneburger Stadtgebiet ahndeten die Beamten verschiedene Verstöße, u.a. defekte lichttechnische Einrichtungen an Fahrzeugen, Handynutzung auf dem Pedelec und Verstöße gegen die Pflichtversicherung bei E-Scootern.

Im Bereich der Bundesstraße 4 in der Ortsdurchfahrt Melbeck kontrollierten Beamten in den Nachmittagsstunden. Dort wurden insgesamt acht Handy- und Gurtverstöße geahndet. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Lupo stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.03.26 im Bereich des ZOB, Amtshof. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert - Verstöße geahndet

Sieben Handy- sowie zwei Gurtverstoße ahndete die Polizei im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen in den Morgen- und Nachmittagsstunden des 11.03.26 im Dannenberger Stadtgebiet. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Uelzen - abermals in Geschäft gestohlen

Nicht zum ersten Mal fiel ein 41-Jähriger im Verlauf des 11.03.26 bei Ladendiebstählen auf. Nachdem der Mann in den frühen Abendstunden gegen 18:15 Uhr trotz Hausverbots in einem Lebensmittelmarkt in der Veerßer Straße auffiel und dort mehrere Dosen eines Vodka-Mix konsumiert ohne zu bezahlen, nahmen alarmierte Polizeibeamte den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Eimke - Einbruch in Schützenhaus

Bereits im Zeitraum vom 22.02. bis zum 11.03.26 brachen Unbekannte in das Schützenhaus Am Sportplatz ein. Dabei hatten die Unbekannten eine Nebentür aufgebrochen und sich im Inneren umgeschaut. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell