Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Männer geraten in Auseinandersetzung - Polizei ermittelt ++ Zwei Täter bei Einbruch gestellt ++ PKW geriet in Brand ++ Diebstahl auf einer Baustelle ++ Täter scheitert an Eingangstür ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Männer geraten in Auseinandersetzung - Polizei ermittelt

Am 08.03.2026 gerieten zwei Männer gegen 14:25 Uhr auf einem Parkplatz in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße aneinander. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Als diese eintraf, flüchteten die beiden Männer. Einer von ihnen in ein Mehrfamilienhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand von einem Schilfbusch

Am 09.03.2026 gegen 03:30 Uhr geriet ein Schilfbusch im Lüneburger Kurpark in Flammen und brannte vollständig aus. Weitere Bepflanzungen waren nicht betroffen. Brandbeschleunigende Mittel oder verdächtige Personen konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Am Morgen des 07.03.2026 wurde Am Galgenberg ein Pedelec aus dem Garten eines Wohnhauses entwendet. Das Cityrad im Wert von einigen Tausend Euro war zum Tatzeitpunkt mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter scheitert an Eingangstür

An der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Salzstraße Am Wasser scheiterte eine bislang unbekannte Person bei einem Einbruchsversuch im Zeitraum vom 07.03.2026 bis zum 08.03.2026. Trotz mehrfacher Hebelversuche mit einem Werkzeug, hielt die Tür stand. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Hebelmarken an Restaurant

Am Morgen des 08.03.2026 wurden bei einem Restaurant in der Reichenbachstraße Hebelmarken an der Eingangstür festgestellt. Auch der Türgriff wurde beschädigt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ein Eindringen in das Restaurant fand nicht statt. Nach ersten Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr begrenzen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Zwei Täter bei Einbruch gestellt

In den Abendstunden des 08.03.2026 wurde der Polizei ein Einbruch in eine unbewohnte Wohnung in der Lüneburger Landstraße mitgeteilt. Dabei gelangten zwei Männer durch eine Hintertür in das Wohnhaus und versteckten sich bei Eintreffen der Polizei auf dem Dachboden. Als sie kontrolliert wurden, konnte diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Männer im Alter von 26 Jahren und 27 Jahren waren alkoholisiert. Die Ermittlungen gegen die beiden Täter dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - PKW geriet in Brand

Während der Inbetriebnahme eines Renault Megane am 09.03.2026 gegen 07:15 Uhr geriet dieser auf der Bundesstraße 493, in Höhe der Ortschaft Dommatzen in Brand. Der Brand weitete sich von dem Bereich der Motorhaube bis in die Fahrgastzelle aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und eine weitere Ausweitung verhindern. Verletzt wurde niemand. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Polizei kann nach ersten Erkenntnissen einen technischen Defekt nicht ausschließen.

Uelzen

Uelzen - Nebeneingangstür von Einfamilienhaus beschädigt

In der Nacht zum 08.03.2026 wurde Am Vogelbeerbusch die Scheibe einer Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses beschädigt. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand wurde nach ersten Erkenntnissen die Scheibe eingeschlagen. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Diebstahl auf einer Baustelle

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 06.03.2026 bis zum 09.03.2026 betraten derzeit Unbekannte eine umzäunten Baustelle in der Hafenstraße. Dort wurde eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Beschädigungen an dem Zaun wurden zunächst nicht festgestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell