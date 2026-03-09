PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme nach Betrugstat ++ Bargeldübergabe am Lüneburger Bahnhof ++ Polizei nimmt Abholer aus Mannheim fest ++ Weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Im Januar diesen Jahres beabsichtigte ein Mann ein Darlehen in Höhe 500.000 Euro zu erhalten und geriet über ein soziales Netzwerk an Betrüger. Drei Männer trafen sich mit ihm in Amsterdam und halfen ihm bei der Installation eines Krypto-Wallet. Der Mann transferierte daraufhin mehrere Zehntausend Euro in das Wallet und bemerkte später, dass sich das Geld nicht mehr in dem Wallet befand. Auch das Darlehen erhielt er nicht. Nachdem der Mann den Sachverhalt zur Anzeige brachte, trat er erneut in Kontakt mit den Betrügern. Es sollte am Bahnhof in Lüneburg zu einer Geldübergabe als angeblicher Liquiditätsnachweis kommen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen daraufhin am Nachmittag des 06.03.2026 einen Mann am Bahnhof fest, welcher das Geld abholen sollte. Die Ermittlungen gegen den 59-Jährigen aus Mannheim sowie weiteren Tatbeteiligten dauern an.

