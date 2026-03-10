Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geschwindigkeitsmessung nahe eines Waldkindergartens - Motorrad mit 184 km/h ++ Falsche Polizeibeamte - Betroffene beenden Telefonate ++ Trecker gestohlen ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Parfüme entwendet - Mitarbeiter erkennt Ladendieb wieder

Am 09.03.2026 gegen 09:30 Uhr entwendete ein zunächst unbekannter Mann Parfums in bislang unbekanntem Wert aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Die Polizei konnte den flüchtigen Mann nicht mehr antreffen. Ein Mitarbeiter, der denn Diebstahl beobachtete, konnte den Dieb identifizieren. Es soll sich um einen polizeibekannten 39-Jährigen handeln. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Bleckede - Geschwindigkeitsmessung nahe eines Waldkindergartens - Motorrad mit 184 km/h gemessen

Auf der Landesstraße 222, Dahlenburger Straße, wurde am Nachmittag des 09.03.2026 eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Messörtlichkeit war auf Höhe des dortigen Waldkindergartens. Auf der Strecke sind 70 km/h erlaubt. Insgesamt stellte die Polizei 6 Verstöße fest. Ein Kraftrad erreichte während eines Überholvorgangs eine Geschwindigkeit von 184 km/h. Gegen den 28 Jahre alten Mann aus der Region wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - brennende Altpapiercontainer

In den Mittagsstunden des 09.03.2026 wurden drei brennende Altpapiercontainer in der Straße Volgershall gemeldet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Container sich nicht gegenseitig entzündet haben. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Trotz Hausverbot Tabak gestohlen

Trotz bestehendem Hausverbot betrat ein 29 Jahre alter Mann am 09.03.2026 gegen 14:50 Uhr einen Supermarkt im Häcklinger Weg. Als ein Mitarbeitender den 29-Jährigen auf das Hausverbot ansprach, griff dieser nach einer Packung Tabak und flüchtete. Die Ware im Wert von unter zehn Euro bezahlte er nicht. Die Polizei konnte den 29-Jährigen antreffen. Er räumte die Straftaten ein.

Lüneburg - Falsche Polizeibeamte - Betroffene beenden Telefonate - Bislang kein Schaden bekannt

In den Abendstunden des 10.03.2026 wurden der Lüneburger Polizei diverse Anrufe von angeblichen Polizeibeamten gemeldet. Nach der Schilderung der Sachverhalte stellte sich heraus, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren beendeten die Telefonate, ohne Angaben zu Vermögenswerten oder persönlichen Daten zu machen. Zu Geldübergaben kam es ebenfalls nicht.

Lüneburg - Wohnungstür eingetreten

Die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße wurde am 09.03.2026 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr eingetreten. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnung nicht durchsucht. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Südergellersen - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Auf der Kreisstraße 36 ereignete sich am 07.03.2026 gegen 15:45 Uhr auf Höhe der Ortschaft Heiligenthal ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Motorradfahrer im Alter von 19 Jahren aus Oedeme kommend in Fahrtrichtung Kirchgellersen. Während der 19-Jährige einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW überholte, fuhr dieser an. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem sich der 19-Jährige leicht verletzte. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Trecker gestohlen - Zaunelement ausgehoben

In der Nacht zum 10.03.2026 wurde von dem Grundstück eines Unternehmens Am Kleinbahnhof ein Trecker, Agco Fendt, im Wert von einigen Zehntausend Euro entwendet. Nach ersten Ermittlungen wurde das Fahrzeug mit Hilfe eines Universalschlüssels entwendet. Dabei verließen die Täter mit dem Fahrzeug das Grundstück, nachdem sie zwei Zaunelemente aus der Verankerung gehoben haben. Der Tatzeitraum kann vom 09.03.2026, 17:00 Uhr, bis zum 10.03.2026, 08:30 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche schlagen zu

Nach einem verbalen Streit schlugen zwei derzeit unbekannte Männer auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen Hauenriede und Am Stadtgut eine 20 Jahre alte Person. Die erlitt leichte Verletzungen. Zusätzlich wurden die Kopfhörer abgenommen und zerstört. Die beiden Männer im jugendlichen Alter sollen jeweils einen grauen Pullover getragen haben. Einer von ihnen zusätzlich eine blaue Jeans und kurze dunkelblonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Alkohol entwendet - Dieb bedient sich zweimal

Eine Dose eines alkoholischen Getränkes entnahm am 09.03.2026 gegen 19:00 Uhr ein 41 Jahre alter Mann aus der Auslage eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Mit der gestohlenen Dose betrat er rund 40 Minuten später erneut den Supermarkt und öffnete dort zwei weitere Dosengetränke. Anschließend trank er diese aus. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Altenmedingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 09.03.2026 gegen 20:50 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Frau mit einem PKW-BMW die Kreisstraße 2 von Aljarn in Fahrtrichtung Eddelstorf. Dabei touchierte sie einen Baum am linken Fahrbahnrand und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem weiteren Baum. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 2,00 Promille. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihr auch Blut entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell