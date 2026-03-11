Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen zu vorsätzlicher Brandstiftung ++ Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert ++ Fußgänger angefahren und schwer verletzt ++ Angebliche Mitarbeiter der Stromversorgung unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl von Parfum

Ein Parfum im Wert von etwas über 100 Euro steckte sich ein 37 Jahre alter Mann am 10.03.2026 gegen 15:00 Uhr in die Jacke. Anschließend passierte er den Kassenbereich der Drogerie in der Grapengießerstraße, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde von einem Mitarbeitenden angesprochen und in ein Büro begleitet. Der Mann war bereits aus einem vorherigen Diebstahl rund 20 Minuten zuvor aus der selbigen Drogerie bekannt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede - Ermittlungen zu vorsätzlicher Brandstiftung

Die Lüneburger Polizei ermittelt zu einer vorsätzlichen Brandstiftung in der Nacht zum 11.03.2026 zwischen 01:30 Uhr und 02:20 Uhr. Dabei betrat eine bislang unbekannte Person ein frei zugängliches Gelände in der Breetzer Straße und versuchte drei PKW in Brand zu setzen. Bei einem der drei abgemeldeten Fahrzeuge entstand daraufhin im Heckbereich Feuer. Dieses wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zu der Schadenssumme und dem Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Embsen - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Eine Polizeistreife kontrollierte am 10.03.2026 gegen 16:25 Uhr ein Kleinkraftrad in der Bahnhofstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 19 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Für das Fahrzeug lag zudem kein gültiger Versicherungsschutz vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs befuhr am 10.03.2026 gegen 17:30 Uhr rechtmäßig den Radweg auf dem Alter Hesseweg in Fahrtrichtung Häcklingen. Zeitgleich beabsichtigte ein PKW von der Straße Am Bäckfeld nach rechts auf die Straße Alter Hesseweg einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß des PKW mit dem Pedelec. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 47 Jahre alte Verursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lüneburg - Ermittlungen nach Unfallflucht

Bereits am 02.03.2026 gegen 07:40 Uhr ereignete sich auf der Dahlenburger Landstraße ein Verkehrsunfall. Eine Jugendliche überquerte an der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße eine grüne Ampel und schob ihr Fahrrad neben sich. Ein abbiegender PKW, der nach rechts abbog touchierte dabei den hinteren Fahrradreifen, welcher beschädigt wurde. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am 10.03.2026 gegen 19:40 Uhr auf der Straße Birkenhof ein Opel Adam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte der PKW eine Mauer, wurde auf die andere Straßenseite geschleudert und kollidierte mit einem Baum. Die 23 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Rangelei Am Sande

Am 11.03.2026 soll es gegen 08:20 Uhr Am Sande zu einer Rangelei zwischen einem 50 Jahre alten Mann und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein. Dabei flüchtete der unbekannte Mann mit einer Sporttasche in Richtung Große Bäckerstraße. Im Rahmen der Fahndung wurde er nicht mehr angetroffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Am 10.03.2026 gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung der Bundesstraße 191 am Develangring ein Verkehrsunfall. Dabei überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn der Bundesstraße an einer Ampel und wurde von einem VW Golf erfasst, welcher vom Develangring nach rechts auf die Bundesstraße 191 abbog. Der 59 Jahre alte Fußgänger wurde durch die Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Golfs im Alter von 30 Jahren blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an dem PKW. Für die Bergungsarbeiten und Spurensicherung wurde die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Wohnhaus betreten - Schmuck entwendet

Am Vormittag des 10.03.2026 wurde ein Wohnhaus in der Bergstraße von unbekannten Personen betreten. Nach ersten Erkenntnissen nutzten diese eine offenstehende Garage um in das Haus einzudringen. Es wurde Schmuck aus mehreren Räumlichkeiten entwendet. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Bad Bevensen - Angebliche Mitarbeiter der Stromversorgung unterwegs

Die Polizei in Bad Bevensen ermittelt derzeit zu einem Sachverhalt im Birkenweg am 04.03.2026. Dabei soll ein Mann sich auf das Grundstück eines Wohnhauses begeben haben. Nachdem er sich als Mitarbeiter eines Stromversorgungsunternehmen vorstellte, wurde ihm Zutritt zu den Räumlichkeiten gestattet. Erst im Nachgang wurde das Fehlen von Schmuck bemerkt. Der Mann soll ca. 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er besaß dunkle Haare mit einem kurzen Zopf. Dazu trug er dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe. Die Polizei sucht nach Hinweisen und weiteren Vorfällen in der Region. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

