Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Firmengebäudes in Embsen ++ Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an ++ Bislang keine Hinweise auf Verletzte ++ Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen ++

Lüneburg (ots)

Am 14.03.2026 ab 05:55 Uhr gingen bei der Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe aufgrund eines Brandes in Embsen ein. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand ein Firmengebäude in der Lindenstraße in Vollbrand. Zudem waren Knallgeräusche aus dem brennenden Objekt zu vernehmen. Die Feuerwehr begann mit den Löschmaßnahmen, welche derzeit noch andauern. Anwohnende wurden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bislang liegen keine Hinweise auf verletzte Personen vor. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

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