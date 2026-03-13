Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ durch Dach in Einkaufsmarkt eingestiegen - vermutlich keine Beute ++ Streit auf Grundstück ++ Geldbörsen gestohlen ++ Wasserhähne in leerstehendem Gebäude aufgedreht ++ Geschwindigkeitsmessung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - durch Dach in Einkaufsmarkt eingestiegen - vermutlich keine Beute

Durch ein Dach drangen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 05. bis 12.03.26 in einen Einkaufsmarkt in der Artlenburger Landstraße ein. Die Täter waren auf das Dach gelangt und konnten die Dachverkleidung mit Werkzeugen aufschneiden. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit auf Grundstück - Polizei schreitet ein und ermittelt wegen wechselseitiger Bedrohung

Aufgrund eines Streits zwischen teilweise bereits polizeilich bekannten Personen musste die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.03.26 im Umfeld eines Grundstücks in der Spangenbergstraße eingreifen. Ein 41-Jährige war gegen 16:30 Uhr mit einem 32-Jährigen sowie einer 38-Jährigen in Streit geraten. Dabei beleidigte die 38-Jährige den 41-Jährigen und ging ihm an den Kragen. Der 32-Jährige soll zudem mit einem Gegenstand gedroht haben. Daraufhin hielt der 41-Jährigen angeblich auch ein Messer in der Hand und drohte seinen Kontrahenten. Alarmierte Polizeibeamte waren schnell vor Ort und griffen ein. Verletzt wurde niemand. Gegen den 41-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen einer möglichen Bedrohung.

Adendorf/Lüneburg/Scharnebeck - Geldbörsen beim Einkauf gestohlen - zwei ältere Männer (ca. 60 Jahre) als Täter - ... die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 86-Jährigen stahlen Unbekannte während des Einkaufs in einem Baumarkt in der Artlenburger Landstraße in Adendorf in den Mittagsstunden des 12.03.26. Dabei nutzten die Täter eine günstige Gelegenheit und griffen gegen 12:00 Uhr in die Umhängetasche der Seniorin.

In einer Bäckerei in der Willy-Brandt-Straße in Lüneburg verschwand zwischen 15:00 und 16:00 Uhr die Börse eines 82-Jährigen.

Die Börse einer 64-Jährigen stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden gegen 16:20 Uhr auch in den Räumen eines Discounters in der Wulf-Werum-Straße in Lüneburg. Dabei wurde die Börse aus einer unbeaufsichtigten Tasche in einem Einkaufswagen gestohlen.

Der Diebstahl einer Börse eines 87-Jährigen hingegen scheiterte in den Morgenstunden des 12.03. in einem Discounter im Röthenweg in Scharnebeck. Dort hatten zwei ca. 60 Jahre alte Täter (einer etwas dicker) versucht dem Senior die Börse aus der Tasche zu ziehen. Dabei fiel die Geldbörse gegen 10:30 Uhr auf den Boden, so dass die Diebe die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Adendorf - nach Unfall geflüchtet - Polizei ermittelt

Am 12.03.2026, gegen 20.25 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Kleinwagen auf einen Anwohnerparkplatz in der Heinrich-Hille-Straße. Beim Zurücksetzen auf dem Parkplatz stieß der Unbekannte gegen das Heck eines geparkten Pkw Ford und verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher von dem Parkplatz herunter, bog nach links in Richtung Dorfstraße ab und fuhr davon. An dem Kleinwagen entstand Sachschaden an einem der Rücklichter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/607-2215, entgegen.

Dahlenburg - überladener Holz-Lkw - Polizei kontrolliert und lässt abladen

Einen mit Holz beladenen Lkw-Gliederzug MAN kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 12.03.26 im Bereich Dahlenburg. Dabei stellten die Beamten gegen 13:15 Uhr eine deutliche Überladung des 40-Tonners fest, so dass das Gespann auf einer Wiegeanlage gewogen wurde. Dabei wurde ein Gesamtgewicht von mehr als 48,5 Tonnen (Überladung von 21,7 Prozent) festgestellt. Eine Teilentladung des Lkw wurde veranlasst; entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Hund beißt Paketlieferdienst-Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter eines Paketlieferdienstes wurde am 12.03.2026 gegen 17:00 Uhr von einem Hund gebissen. Der Mann beabsichtigte ein Paket zu einem Haus in Zernien zu bringen. Er erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Ein entsprechendes Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen die Hundehalter eingeleitet.

Dannenberg - Wasserhähne in leerstehendem Gebäude aufgedreht - Hoher Sachschaden

In einem leerstehendem Gebäude Am Ostbahnhof drehte eine bislang unbekannte Person im Zeitraum vom 09.03.2026 bis zum 12.03.2026 diverse Wasserhähne auf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Wie die Person in das Objekt eingedrungen ist und ob zusätzlich Diebesgut erlangt wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Unversicherter E-Scooter verunfallt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem unversicherten E-Scooter und einem Senioren ereignete sich am 12.03.2026 gegen 12:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Dabei befuhr ein Jugendlicher mit einer Mitfahrerin auf einem E-Scooter die Fußgängerzone. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 70 Jahre alten Mann. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Da für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Informationen zu Folgen des Fahrens ohne Versicherungsschutz sind in der Pressemitteilung vom 25.02.2026 genannt.

Ebstorf - Geschwindigkeitsmessung

Am 12.03.2026 führte die Polizei in Ebstorf innerorts Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden in der Hauptstraße sowie An der Bahn diverse Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt wurden sechs Verstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug erreichte eine Geschwindigkeit von 69 km/h.

Uelzen - Eigentümer zu E-Scooter gesucht

Bereits am 21.09.2025 wurde ein E-Scooter im Bereich des Bahnhofes in Bad Bevensen entwendet. Derzeit ermittelt die Polizei zu den rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen. Drei Jugendliche meldeten sich am selbigen Tage am Stellwerk und fragten nach Videoaufzeichnungen. Die Polizei hält es für möglich, dass eine der drei Personen Eigentümer des E-Scooters ist. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Ermittlungen zu Verkehrsunfallflucht

Die Polizei ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht am 11.03.2026 um 14:25 Uhr in Wrestedt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug mit Uelzener (UE) Kennzeichen die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Uelzener Straße. Dabei touchierte es nacheinander zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden am linken Außenspiegel. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell