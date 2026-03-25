Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufrufe nach Einbrüchen, Flächenbrand

Hohenlohekreis (ots)

Pfedelbach-Oberhöfen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Dienstagmittag ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pfedelbacher Ortsteil Oberhöfen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte kurz nach 12 Uhr ins Innere des Wohngebäudes in der Brückenstraße. Der Einbrecher durchwühlte Schränke und Schubladen mehrerer Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld und Wertgegenstände. Der mutmaßliche Einbrecher wurde am selben Tag auch von Nachbarn wahrgenommen und wie folgt beschrieben: Er sei circa 35 Jahre alt, männlich, trug einen Bart, dunkle Kleidung und einen dunklen Rucksack. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07941 9300 Zeugenhinweise entgegen.

Bretzfeld: Flächenbrand in Waldgebiet

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Waldgebiet in Bretzfeld, südlich der Landesstraße 1036, zwischen Hölzern und Schwabbach, zu einem großflächigen Brand (Gewann Lange Klinge). Das Feuer breitete sich unterhalb eines Grillplatzes am "Steinernen Tisch" im Unterholz aus. Betroffen war eine Fläche von rund 5.600 Quadratmetern. Der Brand konnte unter massivem Arbeits- und Personalaufwand der Feuerwehren, unter Hilfe von einigen Landwirten und eines Abschleppunternehmens, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Erst gegen 22:20 Uhr war der Einsatz von Feuerwehr und Polizei beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die eingesetzten Feuerwehren waren mit 120 Kräften und 37 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 940010, zu melden.

A6/Bretzfeld: Geschwindigkeitsmessungen

Der Verkehrsdienst Weinsberg führte am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 6 (A6) bei Bretzfeld durch. Überwacht wurde der Fahrzeugverkehr zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Bretzfeld in Fahrtrichtung Mannheim. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit im entsprechenden Streckabschnitt liegt bei 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw. Es wurden insgesamt 7.714 Fahrzeuge überprüft. Hierbei wurden 33 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 125 km/h.

Künzelsau: Einbruch in Bauhof - Zeugenaufruf

Ein oder mehrere Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch, den 18. März, den Bauhof in Ingelfingen aufgesucht und dort mehrere Gerätschaften im Wert eines höheren vierstelligen Eurobetrages entwendet. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Dienstag, dem 17. März, 18 Uhr und Mittwoch, dem 18. März, 5 Uhr, unbefugt Zutritt zum Gelände des Bauhofes im Hallstattweg. Dort wurde gewaltsam in mehrere Lagerräume eingebrochen. Eine Anwohnerin konnte in besagter Nacht, zwischen 3 Uhr und 3:30 Uhr, verdächtige Geräusche wahrnehmen. Die entwendeten Geräte wurden wahrscheinlich mittels Pkw abtransportiert. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, in Verbindung zu setzen.

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