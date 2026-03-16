Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste - Mehrere Sachbeschädigungen an Wohnhaus

Korbach (ots)

Am Freitag (13. März) und am Samstag (14. März) kam es an einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Twiste zu insgesamt drei polizeilichen Einsätzen nach Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die erste Mitteilung ging am Freitag gegen 12.30 Uhr bei der Polizeistation Bad Arolsen ein. Am Einsatzort schilderte ein Bewohner des Hauses, dass er gegen 12.15 Uhr einen lauten Knall im Bereich seines Wohnzimmerfensters gehört habe. Bei einer Nachschau habe er festgestellt, dass ein Fenster beschädigt worden sei. Nach ersten Ermittlungen der Polizei am Tatort dürfte die Beschädigung durch eine Stahlkugel verursacht worden sein.

Die zweite Sachbeschädigung folgte zwei Stunden später. Gegen 14.15 Uhr nahm der Bewohner erneut laute Knallgeräusche wahr und musste zum zweiten Mal feststellen, dass ein Fenster beschädigt worden war. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass durch die unbekannten Täter eine Stahlkugel benutzt wurde.

Der dritte Fall ereignete sich am Samstag gegen 19.30 Uhr. Hier hatten Unbekannte Sachschaden an der Haustür und an einer Lampe verursacht, indem sie einen unbekannten Knallkörper vor die Tür geworfen hatten.

Bei den drei Sachbeschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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