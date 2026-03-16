Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Infostand zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" wird gut angenommen.

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Korbach (ots)

Positive Resonanz erhielten Polizei, Gemeinde Willingen und Sicherheitsberater-innen für Seniorinnen und Senioren bei einem Infostand am Freitag (13. März) in Willingen.

Die Schutzfrau vor Ort (SvO) der Polizeistation Korbach, Polizeihauptkommissarin Bettina Stippich, hatte den Infostand vor einem Lebensmittelgeschäft in der Briloner Straße organisiert. Vor Ort erhielt sie Unterstützung von Alexander Milde und Hasan Sefaj vom Ordnungsamt Willingen sowie dem Ehepaar Vera und Wolfgang Reininghaus, die als Sicherheitsberater-innen für Senioren tätig sind.

Ziel der Aktion war es, insbesondere ältere Menschen über Straftaten am Telefon, an der Haustür oder auch in Geschäften zu informieren und zu warnen. Positive Reaktionen erhielten die Beteiligten nicht nur von Seniorinnen und Senioren, auch jüngere Menschen informierten sich zu diesem Thema und nahmen dankbar Informationsbroschüren mit.

Auf dem Bild von links nach rechts:

Wolfgang Reininghaus, Bettina Stippich, Hasan Sefaj, Alexander Milde, Vera Reininghaus

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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