Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Mann wird getreten, Polizei bittet Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Rhoden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein am Boden liegender Mann getreten worden sein soll. Erst als Zeugen dazukamen, ließ der bisher unbekannte Täter von seinem Opfer ab und flüchtete.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr erhielt die Polizei Bad Arolsen die Mitteilung, dass es im Wendeweg in Diemelstadt-Rhoden, in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts, zu einer Schlägerei gekommen sein soll.

Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten auf einen verletzten Mann, der bereits erstversorgt wurde, und zwei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verletzte, ein 50-jähriger Pole, von dem bisher unbekannten Täter am Boden liegend getreten worden sein. Der stark alkoholisierte 50-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Zeugen waren zufällig am Tatort vorbeigekommen und hatten deutlich auf sich aufmerksam gemacht, so dass der unbekannte Täter von seinem Opfer abgelassen und die Flucht ergriffen hatte.

Der genaue Tatablauf und die Hintergründe sind bisher ebenso unklar wie die Personalien des Täters.

Von ihm liegt eine Beschreibung durch die Zeugen vor. Demnach soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit einer Größe von etwa 175 cm, kurzen, dunklen Haaren und schlanker Statur handeln. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und Jeans und führte eine grün-weiße Tasche mit.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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