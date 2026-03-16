Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen/Korbach- Taschendiebstähle in Geschäften

Korbach (ots)

Am Freitag (13. März) kam es in Geschäften in Bad Wildungen und Korbach zu drei Fällen von Diebstählen aus Handtaschen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt erneut vor Taschendieben.

Eine 77-jährige Frau war am Freitag zum Einkaufen in einem Geschäft in der Bad Wildunger Fürstengalerie. Zwischen 15.30 und 16.00 Uhr wurde ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet, ohne dass sie dieses bemerkte. Im Portemonnaie befanden sich Ausweispapiere, Debitkarten und Bargeld.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Brunnenstraße in Bad Wildungen schlugen Taschendiebe gegen 15.30 Uhr zu. Auch hier wurde eine Frau von ihr unbemerkt bestohlen. Der oder die Diebe entnahmen das Portemonnaie aus der Handtasche einer 58-Jährigen, entwendeten daraus das Bargeld in Höhe von etwa 120 Euro und ließen die Geldbörse in einer Umkleidekabine zurück.

In diesem Zusammenhang fiel eine etwa 60 bis 65-jährige Frau auf, die etwa 160 cm groß und mit dunklem Mantel und dunkler Strickmütze bekleidet war.

In Korbach traf es eine 63-jährige Frau, die am Freitag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in einem Haushaltswarengeschäft in der Korbacher Fußgängerzone, Am Hauptbahnhof, einkaufen war. Sie hatte ihre Handtasche in einer Umhängetasche, die am Einkaufswagen hing. Die Täter konnte die Handtasche von der 63-Jährigen unbemerkt stehlen. Neben Ausweispapieren und Debitkarten befanden sich etwa 100 Euro in der schwarzen Handtasche.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900 oder an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Da sich die Diebstähle aus Handtaschen in Geschäften wieder häufen, warnt die Polizei erneut vor den Taschendieben und gibt zum Schutz vor Taschendiebstahl folgende Tipps:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche oder der Rucksack gehören nicht in den Einkaufswagen.

Aus aktuellem Anlass: Eine Einkaufstasche ist kein sicherer Aufbewahrungsort für eine Geldbörse oder Wertgegenstände

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde Sie ansprechen oder anrempeln: Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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