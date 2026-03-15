Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf dem Rastplatz der B268 in Höhe Stausee Losheim. Polizei sucht Zeugen.

B268 Losheim am See (ots)

Im Zeitraum Sa. 14.03.2026, 20:00 Uhr bis So. 15.03.2026, 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Rastplatz der B268, in Höhe Stausee Losheim am See. Hier wurde der parkende Skoda Oktavia, mit MZG- Kreiskennung, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, im rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

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