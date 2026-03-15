Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines grauen Elektro-Mountainbikes der Marke Santa Cruz im Center Park am Bostalsee. Polizei sucht Zeugen.

Nohfelden-Bosen (ots)

Im Tatzeitraum Sa. 14.03.2026 22:00 Uhr bis So. 15.03.2026 09:00 Uhr wurde das hochwertige Elektro Mountainbike, der Marke "Santa Cruz - Heckler", Farbe grau, im Center Parc am Bostalsee entwendet. Das Fahrrad war dort auf einem Träger am Fahrzeug des Geschädigten montiert und gegen Diebstahl gesichert. Durch den Täter wurde die Diebstahlsicherung überwunden und das Fahrrad entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades, bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

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