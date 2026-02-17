POL-PDKO: Karnevalsumzug 2026 in Andernach verlief friedlich
Andernach (ots)
Am 16.02.2026 fand in Andernach ab 14:11 Uhr der traditionelle Rosenmontagsumzug, veranstaltet durch den Festausschuss des Andernacher Karneval e.V., statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 10.000 Personen besucht. Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in der Mittelrheinhalle statt. Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden Sachverhalte.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921 0
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell