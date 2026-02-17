PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Karnevalsumzug 2026 in Andernach verlief friedlich

Andernach (ots)

Am 16.02.2026 fand in Andernach ab 14:11 Uhr der traditionelle Rosenmontagsumzug, veranstaltet durch den Festausschuss des Andernacher Karneval e.V., statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 10.000 Personen besucht. Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in der Mittelrheinhalle statt. Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden Sachverhalte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 20:40

    POL-PDKO: Brandstiftung an PKW

    Boppard - Säuerlingsstraße (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 15. Februar 2026, 03:00 Uhr, und Sonntag 16. Februar 2026, 18:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Säuerlingsstraße in Boppard zu einer Brandstiftung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter öffneten ein unverschlossenes Fahrzeug und entzündeten im Fahrzeuginneren mehrere Pappkartons. Durch das Feuer entstand an dem PKW Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 01:41

    POL-PDKO: Karnevalseinsatz Boppard

    Boppard (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026 fand in der Zeit von 18:11 bis ca. 20:00 Uhr der alljährliche Abendumzug in Boppard statt. Der Umzug wurde durch das DLRG begleitet. Aus polizeilicher Sicht kam es beim Umzug zu keinen besonderen Störungen. Die anschließende Afterzugparty verlief nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls friedlich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Tel. 06742/809-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren