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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Straftaten in Wadern-Nunkirchen: (PKW-Diebstahl, Sachbeschädigungen, Einbruch) im Laufe der Nacht. Polizei sucht Zeugen!

Wadern-Nunkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag 14.03. auf Sonntag 15.03.26 kam es zu mehreren Straftaten in der Ortslage von Nunkirchen, bei welchen ein Tatzusammenhang sehr wahrscheinlich ist:

1. PKW Diebstahl in der Klosterstraße.

In der Klosterstraße, 66687 Wadern-Nunkirchen, wurde das Fahrzeug Renault Traffic, Farbe: rot, MZG- Kreiskennung, komplett entwendet. Dieses parkte dort vor dem Anwesen des Geschädigten. Das Fahrzeug war zur Tatzeit nicht verschlossen und der Fahrzeugschlüssel befand sich im Inneren des Fahrzeuges, sodass der Pkw unter Verwendung des Originalschlüssels entwendet wurde. Die Tatzeit liegt in der Zeit vom Sa. 14.03.2026, 20:00 Uhr bis So. 15.03.2026, 10:00 Uhr.

2. Einbruch in leerstehendes Haus in der Klosterstraße:

In der Klosterstraße, 66687 Wadern-Nunkirchen, begab sich der Täter zur Rückseite eines zur Zeit leerstehendem Anwesen. Hier bricht der Täter ein Fenster auf und gelangt in das Anwesen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Tatzeit liegt in der Zeit vom Sa. 14.03.2026, 18:00 Uhr bis So. 15.03.2026, 17:00 Uhr.

3. Sachbeschädigung Mülltonne und Hausfriedensbruch "Im Waldring".

In der Straße "Im Waldring", 66687 Wadern-Nunkirchen, begab sich unbekannter Täter unberechtigterweise auf das Grundstück des Geschädigten, stieg hier auf eine Bio-Mülltonne und versuchte mit Hilfe dieser eine Mauer zu übersteigen. Bei dieser Kletteraktion zerbrach der Mülltonnendeckel. Die Tatzeit liegt hier zwischen Sa. 14.03.2026, 17:00 Uhr und So. 15.03.2026, 01:30 Uhr.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Taten ist ein Tatzusammenhang sehr wahrscheinlich. Bei Hinweisen zu den Taten, zu den Tätern oder dem Verbleib des entwendeten Fahrzeuges, bitte mit der PI Nordsaarland Tel.: 06871-90010 in Verbindung setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W.König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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