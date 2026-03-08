Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tödlicher Motorradunfall

B41 Nohfelden FR Landesgrenze (ots)

Am 08.03.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der B41 zwischen Nohfelden und Landesgrenze Rheinland Pfalz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis St. Wendel verlor in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Vor Ort wurden sofort von den Ersthelfern sowie dem eingetroffenem Rettungsdienst Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Diese blieben leider erfolglos. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Strecke war für ca. 3,5 Stunden vollgesperrt.

