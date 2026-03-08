PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tödlicher Motorradunfall

B41 Nohfelden FR Landesgrenze (ots)

Am 08.03.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der B41 zwischen Nohfelden und Landesgrenze Rheinland Pfalz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis St. Wendel verlor in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Vor Ort wurden sofort von den Ersthelfern sowie dem eingetroffenem Rettungsdienst Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Diese blieben leider erfolglos. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Strecke war für ca. 3,5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- Kuhn - DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

  • 08.03.2026 – 18:52

    POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz

    Bosen (ots) - Am 08.03.2026; gegen 14:10 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei über eine männliche Person ein, die ohne Oberbekleidung mit zwei Messern in der Hand auf der Fahrbahn in 66625 Nohfelden Ortslage Bosen laufen würde. Bei dem Mann handelte es um einen 55-jährigen Mann aus der Gemeinde Nohfelden in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem stand er ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 02:26

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugen gesucht

    Losheim am See (ots) - Am Donnerstag, dem 26.02.2026, befuhr ein 17jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Kleinkraftrad gegen 20:00h die L 373 aus Richtung Scheiden kommend in Richtung Waldhölzbach. Ca. 1000m hinter dem Ortsausgang Scheiden wurde er von einem Pkw überholt. Im Rahmen des Überholvorganges kam es zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Fahrer des Kleinkraftrades, wodurch dieser zu Fall kam. Der Pkw ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 16:07

    POL-Nordsaarland: Zwei PKW Aufbrüche in Losheim. Polizei sucht Zeugen.

    Losheim am See (ots) - Im Laufe der Nacht von Samstag 21.02. auf den Sonntag 22.02.26 kam es zu zwei PKW-Aufbrüchen in der Ortslage von Losheim am See. In der Diedenhofenstraße wurde ein Ford S-Max aufgebrochen und aus dem Innenraum Gegenstände entwendet. In der Bahnhofstraße wurde ein Ford Fiesta aufgebrochen. Hier wurde aus dem Innenraum nichts entwendet. An ...

    mehr
