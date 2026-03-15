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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Trek" in Wadern-Löstertal. Polizei sucht Zeugen.

Wadern-Löstertal (ots)

Im Tatzeitraum von Fr. 13.03. 14:00 Uhr bis So. 15.03.2026 10:30 Uhr wurde das Mountainbike, der Marke "Trek", Farbe mattschwarz, in der Löstertalstraße in Wadern-Löstertal, aus dem Gartenbereich der Geschädigten, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades, bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W.König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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