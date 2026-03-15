POL-Nordsaarland: Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Trek" in Wadern-Löstertal. Polizei sucht Zeugen.

Bosen (ots) - Am 08.03.2026; gegen 14:10 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei über eine männliche Person ein, die ohne Oberbekleidung mit zwei Messern in der Hand auf der Fahrbahn in 66625 Nohfelden Ortslage Bosen laufen würde. Bei dem Mann handelte es um einen 55-jährigen Mann aus der Gemeinde Nohfelden in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem stand er ...

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