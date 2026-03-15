Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Trek" in Wadern-Löstertal. Polizei sucht Zeugen.
Wadern-Löstertal (ots)
Im Tatzeitraum von Fr. 13.03. 14:00 Uhr bis So. 15.03.2026 10:30 Uhr wurde das Mountainbike, der Marke "Trek", Farbe mattschwarz, in der Löstertalstraße in Wadern-Löstertal, aus dem Gartenbereich der Geschädigten, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades, bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.
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