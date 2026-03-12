Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Alraft - Kreissäge in Unterstand brennt, Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in einem Holzunterstand in Alraft zu einem Brand einer Kreissäge, der durch vorbeikommende Zeugen frühzeitig abgelöscht werden konnte. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Ein Zeuge befuhr am Mittwoch gegen 08.00 Uhr die Landesstraße 3084 aus Richtung Alraft in Richtung der B 251. Als er an einem leerstehenden Gehöft vorbeikam, bemerkte er Flammen in einem Holzunterstand. Er hielt an und löschte das Feuer gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen, die ebenfalls auf der L 3084 unterwegs waren, mit Wasser ab.

Die von den Zeugen verständigte Feuerwehr Sachsenhausen führte anschließend noch Nachlöscharbeiten durch. An dem Gebäude entstand kein Schaden, gebrannt hatte ausschließlich eine in dem Schuppen abgestellte alte Kreissäge.

Durch das frühzeitige Eingreifen der Zeugen konnte ein größerer Brand verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Kreissäge vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 05631/9710 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

