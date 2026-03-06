Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Wega - Zwei Kompakttraktoren gestohlen, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (28. Februar) auf Sonntag (1. März) entwendeten unbekannte Täter zwei Kompakttraktoren von einem Firmengelände in der Ederstraße in Wega. Die Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend wurde der zunächst nicht bemerkte Diebstahl bei der Polizei Bad Wildungen angezeigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Täter am Sonntag zwischen 02.30 und 03.30 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und die beiden Kompakttraktoren der Marke John Deere gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Lastwagen genutzt haben, um die Traktoren aufzuladen.

Das Diebesgut hate einen Gesamtwert von über 100.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell