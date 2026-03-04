Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt - Einbrecher in Wohnhäuser

Korbach (ots)

Am Dienstagabend kam es in Diemelstadt zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Rhoden und zu einem versuchten Einbruch in Wrexen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Rhoden brachen die unbekannten Täter in ein Wohnhaus in der Straße Rießen ein. Die Bewohner hatten das Haus gegen 19.30 Uhr verlassen und stellten den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 22.30 Uhr fest. Die Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie Räume und Schränke und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

In Wrexen blieben die Täter bei Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Straße Pfarrgarten erfolglos. Sie betraten gegen 20.15 Uhr das Grundstück und drehten eine Videokamera nach oben. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus, der sie zur Flucht veranlasste. Die Täter waren nicht in das Haus gelangt und hatten auch keinen Schaden hinterlassen.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen, auch bezüglich eines möglichen Tatzusammenhangs, übernommen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0531/9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

