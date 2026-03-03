Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden - Auto gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Unbekannte haben einen grauen Opel Insignia in Gemünden gestohlen.

Das Auto wurde am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Eduard-Korff-Straße in Gemünden abgestellt. Am Dienstag gegen 02.00 Uhr stellte der Fahrzeughalter fest, dass der ältere Opel im Wert von etwa 5.000 Euro, wahrscheinlich mit Originalschlüssel, gestohlen worden war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Frankenberg, die das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung nicht auffinden konnte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

