POL-KB: Korbach - Martin Berbig übernimmt die Leitung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Dirk Bartoldus wechselt als Leiter der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste nach Baunatal

Korbach (ots)

Bei der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg hat es einen Führungswechsel gegeben: Polizeioberrat Martin Berbig übernimmt die Leitung von Polizeioberrat Dirk Bartoldus, der die Polizeidirektion seit April 2025 kommissarisch geleitet hat und nun die Leitung der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste in Baunatal übernimmt. Im Rahmen einer Führungsbesprechung hat Polizeipräsident Marco Bärtl Martin Berbig in sein neues Amt eingeführt.

Polizeioberrat Dirk Bartoldus übernahm im April 2025 die Führung der Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg, nachdem Tino Hentrich, der die Polizeidirektion fast drei Jahre geleitet hatte, als Leitender Polizeidirektor ins Polizeipräsidium nach Mittelhessen in Gießen wechselte. Dirk Bartoldus hatte zuvor zahlreiche Führungsfunktionen im Polizeipräsidium (PP) Nordhessen wahrgenommen. Unter anderem war er sechs Jahre als Polizeiführer vom Dienst und von 2021 bis zu seinem Wechsel nach Korbach als Leiter des Hauptsachgebiets Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Kassel in verantwortungsvollen Funktionen tätig.

Der 55-Jährige, der im Landkreis Höxter wohnt und in seiner Freizeit gerne sportlich tätig ist, engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand eines örtlichen Vereins und widmet sich begeistert der Gartenarbeit. Dirk Bartoldus ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

Polizeipräsident Marco Bärtl bedankte sich bei Dirk Bartoldus für seine Bereitschaft, die Leitung der Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg übernommen zu haben. Er bedankte sich bei ihm für sein positives Wirken in Korbach und wünschte ihm für seine neue Aufgabe als Leiter der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste in Baunatal ein glückliches Händchen.

"Dirk Bartoldus hat als Leiter der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg durch Führungsstärke und ein ausgeprägtes Gespür für die richtige Ansprache der Kolleginnen und Kollegen positive Akzente gesetzt. Er übernimmt nunmehr eine ebenso interessante und anspruchsvolle Funktion als Direktionsleiter Verkehrssicherheit/Sonderdienste mit einer breiten Aufgabenpalette innerhalb der nordhessischen Polizei. Ich bin davon überzeugt, dass ihm seine Führungsqualitäten, sein Pflichtbewusstsein und seine ruhige, souveräne Art sehr zugute kommen werden und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit", erklärte Polizeipräsident Bärtl.

Auch der 44-jährige Polizeioberrat Martin Berbig bringt breite Führungserfahrung mit in sein neues Amt nach Korbach, so war er in der Vergangenheit auch im Polizeipräsidium Nordhessen mit zahlreichen Führungsaufgaben betraut.

Polizeipräsident Marco Bärtl begrüßte den neuen Direktionsleiter in seinem Amt und betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit ihm freue: "Martin Berbig bringt mit seinen breitem Erfahrungsspektrum aus seinen bisherigen Verwendungen innerhalb der hessischen Polizei beste Voraussetzungen für seine neue, verantwortungsvolle Aufgabe mit. Ich bin davon überzeugt, dass die Leitung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg bei ihm in sehr guten Händen ist."

"Ich sehe meiner neuen Tätigkeit mit viel Freude entgegen und habe mir vorgenommen, die gute Arbeit, die von der Polizei hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg unter den Leitungen meiner Vorgänger Tino Hentrich und Dirk Bartoldus seit Jahren geleistet wurde, fortzuführen", so Berbig bei seinem Amtsantritt in Korbach.

Das Thema Prävention liegt ihm am Herzen. "Eine mir wichtige Aufgabe ist, die vorhandenen Strukturen der Prävention im Landkreis auszubauen und dadurch das Sicherheitsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern. Letztlich profitieren wir alle von einem gestärkten Sicherheitsgefühl."

Martin Berbig begann seine Polizeilaufbahn 2002. Nach dem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst war er zunächst bei der Bereitschaftspolizei Kassel im Einsatz, bevor er 2007 zum Spezialeinsatzkommando Kassel wechselte, wo er bis 2020 seinen Dienst versah. Vom 2020 bis 2022 absolvierte er erfolgreich das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule in Münster. Es folgte eine Verwendung als Referent im Innenministerium, bevor er Mitte 2023 die Leitung der Führungsgruppe bei der Polizeidirektion Kassel übernahm und damit auch die Funktion des stellvertretendes Direktionsleiters innehatte. Ab Februar 2025 war Martin Berbig für ein Jahr mit der Leitung der Beratergruppe für Schwerkriminalität im Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden beauftragt.

Martin Berbig lebt im Schwalm-Eder-Kreis.

Auf dem beigefügten Bild von links nach rechts:

Leitender Kriminaldirektor Rainer Neusüß (Leiter Abteilung Einsatz) Polizeioberrat Dirk Bartoldus Polizeioberrat Martin Berbig Polizeipräsident Marco Bärtl

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell