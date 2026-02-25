Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Diebstahl von Baustelle

Korbach (ots)

Kupferkabel und ein Heizgerät entwendeten bisher unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag (20. Februar) bis Montagmorgen (23. Februar) von einer Baustelle in Korbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Großbaustelle in der Korbacher Bahnhofstraße. Sie gelangten in einen Rohbau, wo sie bereits verlegte Kabel abtrennten und anschließend entwendeten. Außerdem stahlen die Unbekannten ein mobiles Heizgerät. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell