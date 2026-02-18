Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Brand in Lagerhalle, Oldtimer beschädigt

Korbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (17. Februar) kam es in einer Lagerhalle in Rhoden zu einem Brand, bei dem auch Oldtimer beschädigt wurden. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeistation Bad Arolsen erhielt gegen 20.15 Uhr die Mitteilung, dass es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Straße Zum Jungfernborn in Rhoden gekommen ist. Als eine Streife am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr Diemelstadt bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Der Brand war in einer etwa 800 Quadratmeter großen Lagerhalle, in der sich auch eine Wohnung befindet, ausgebrochen. Eine Bewohnerin hatte den Brand bemerkt. Sie konnte den Brandort unverletzt verlassen und über Notruf die Feuerwehr verständigen.

In der Lagerhalle befanden sich auch zwei Fahrzeuge, bei denen es sich um nicht zugelassene Oldtimer handelte. Diese wurden durch den Brand beschädigt.

Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich belaufen soll.

Die Brandursache ist noch unklar. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell