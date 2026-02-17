PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung fest

Korbach (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am Sonntag (15. Februar) kam es in Volkmarsen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch ein Stichwerkzeug verletzt wurde. Die Polizei konnte in Tatortnähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei Bad Arolsen erhielt gegen 14.40 Uhr die Mitteilung, dass in einem Haus in der Volkmarser Innenstadt ein Mann verletzt worden sein soll. Am Tatort trafen die Streifen auf mehrere Personen mit georgischer Staatsangehörigkeit. Ein 30-Jähriger wies Verletzungen am Oberkörper auf, die offenbar durch ein Stichwerkzeug verursacht wurden. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt werden musste. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, konnte am Tatort sichergestellt werden.

Im Rahmen der ersten Maßnahmen der Polizei konnte ein 34-jähriger Georgier in Tatortnähe widerstandslos festgenommen und in polizeiliches Gewahrsam gebracht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einer gefährlichen Körperverletzung mittels eines Stichwerkzeugs durch den 34-Jährigen aus.

Am Montag (16. Februar) beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung mit dem Haftgrund der Fluchtgefahr. Der Haftbefehl wurde am Montagnachmittag vom Amtsgericht Korbach erlassen, der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Andreas Thöne

Oberstaatsanwalt Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

